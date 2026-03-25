Köpek kurtarma operasyonu kamerada: Sel suları yükselince evde mahsur kalmıştı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda sel ve taşkınlar yaşandı. Binlerce dönüm arazi ve evler su altında kalırken, Şerifoğulları Mahallesi'nde Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yüksek noktalara çıktı. Bir köpeğin evde mahsur kaldığını görünce bot ile hayvanın yanına giderek kaldığı yerden kurtulmasını sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.