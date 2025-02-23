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 | Murat Makas

Kısmi af mı geliyor? Bakan Yılmaz Tunç iddialara cevap verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar için "kısmi af" geleceği iddialarına cevap verdi. Bakan Tunç, bu düzenlemenin bir "af" olmadığının altını çizdi.

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Kısmi af mı geliyor? Bakan Yılmaz Tunç iddialara cevap verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 17:30

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs sebebiyle pandemi sürecinde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin, kalan cezalarını denetimli serbestlik çerçevesinde dışarıda tamamlamasına olanak tanıyan düzenlemenin kapsamının genişletileceği iddia edildi.

Meclis'e gelecek yargı paketine eklenmesi öngörülen düzenlemeyle, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen, beş yıl veya daha az süre cezası kalan mahkumlar, cezalarının kalan kısmını dışarıda tamamlayabilecek.

İDDİALARA FLAŞ CEVAP

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu iddialara ilişkin tv100'e açıklamalarda bulundu. Bakan Yılmaz Tunç, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyen mahkumların cezalarının kalanını dışarıda tamamlamalarına olanak sağlayacağı öne sürülen yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

DÜZENLEME AF DEĞİL

Bakan Tunç, bu düzenlemenin bir "af" olmadığının altını çizerek, "Bugün basına yansıyan af değil bu. Kovid yasasından cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Genel af ile özel af arasındaki fark nedir?
Hukukumuzda genel af ve özel af şeklinde iki müessese öngörülmüştür. Genel af, kamu davasını, hükmolunmuş cezaları ve mahkumiyetin tüm neticelerini ortadan kaldıran bir yasama işlemidir. Özel af ise yalnızca kesinleşmiş bir cezayı kaldıran, cezayı hafifleten veya daha hafif bir cezaya çeviren bir müessesedir.
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