Kıymalı börek harcında ortaya çıktı! Bakanlık hileli gıda listesini yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini yayınladı. Sucuktan köfteye, Adana kebaptan kıymalı börek harcına kadar pek çok üründe uygunsuz madde tespit edildi.

Gıda sahtekarları piyasada çıkardığı ürünlerle vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını tek tek ifşa ediyor. Bakanlığın açıkladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine son olarak yeni ürünler eklendi. Ürünler arasında pek çok kişinin bildiği bir börekçi de var.

DANA SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yayınlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde dana eti, fermente dana kangal sucuk ve sucuk ürünü yer aldı. Her üç üründe de tek tırnaklı eti tespit edildi.



Öte yandan Bakanlığın yayınladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde de çok sayıda ürün yer aldı. Isıl işlem görmüş sucukta sakatat (Baş Eti) tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç baton sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

KÖFTEDE GIDA BOYASI, KIYMALI BÖREK HARCINDA SAKATAT

Piliç Tekirdağlı köfte ürününde gıda boyası, piliç burger köfte 500 gram ürününde mekanik ayrılmış kanatlı eti, çiğ Adana Kebap ürününde sakatat (kalp), kıymalı börek harcında sakatat (taşlık), dana-kuzu karışık adana kebapta (kırmızı et) kanatlı eti, köftede (kırmızı et) kanatlı eti ve sakatat (kalp), dana-kuzu karışık etli köftede kanatlı eti ve dana-kuzu karışık etli kasap köftede kanatlı eti olduğu belirlendi.