Kıymalı börekte taşlık sucukta sakatat! Gıda teröristleri listesinde ünlü markalar da var

03 Aralık 2024 13:00 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:01

Gıda teröristleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listelerinde ifşalanmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni listede "Bize neler yedirmişler" dedirtecek skandallar var. Sarıyer Börekçisi'nde börekte kıyma yerine taşlık, sucuk yerine sakatat, mozarellada manda sütü yerine inek sütü çıktı. Arifoğlu markası ise sumak yerine sağlığa zararlı boya kullanmış. İşte vatandaşın "biz kime nasıl güveneceğiz" dediği o liste.

Market ve restoranlarda yeni dönem! Menüde yazılacak, özendirme olmayacak! Kebap ve süt ürünlerine düzenleme

Market ve restoranlarda yeni dönem! Menüde yazılacak, özendirme olmayacak! Kebap ve süt ürünlerine düzenleme

Gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı​, taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda teröristlerini ifşalamaya devam ediyor.

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

KIYMA VE SUCUKTA SAKATAT

Son zamanlarda Meşhur Sarıyer Börekçisi adı altında açılan börekçilerden bir tanesinden numuneler alındı. Sultangazi'de dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Musa Karabudak'ın çiğ börek harcı incelendi. Çiğ börek harcından kıyma yerine taşlık çıktı.

Öte yandan Kayseri'de üretim yapan Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Yeni Danacı sucuğunda sakatat (Baş Eti) tespit edildi.

İstanbul Bakırköy'deki İsott Kebap Dürüm Evi'nin çiğ Urfa kebap harcında kanatlı etine rastlanıldı.

MANDA YERİNE İNEK SÜTÜ

Napoli Antica markasının Mozzarella peyniri de hileli ürünler listesine girdi. Manda sütlü peynire inek sütü koydukları ortaya çıktı.

Arifoğlu Baharat'ın sumağında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ

Daha önce tatlı biber öğütülmüş, Maraş biber acı kırmızı pul biber, sumak öğütülmüş, tatlı bir toz öğütülmüş ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti edilen Arifoğlu Baharat'ın 'Sumak'ı da listede yer aldı. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde bulunan üründe yine gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.