'Kız alıp verme' kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

13 May 2024 13:27 - Güncelleme : 13 May 2024 13:31

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kurulan pazarda, pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine girdi.

4 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada Ü.O. silahla bacağından vurulurken, A.B. bıçaklanarak, M.B. ve B.B. de darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin kavgayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

PAZAR YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralılar ile müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Pazar yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.