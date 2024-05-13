'Kız alıp verme' kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 13:27 - Güncelleme : 13 May 2024 13:31
Kayseri'de pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden çıkan kavgada kan aktı. Kavgada 4 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kurulan pazarda, pazarcılar arasında kız alıp verme meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine girdi.
4 KİŞİ YARALANDI
Çıkan kavgada Ü.O. silahla bacağından vurulurken, A.B. bıçaklanarak, M.B. ve B.B. de darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin kavgayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
PAZAR YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Yaralılar ile müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Pazar yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı