Kız çocuğu dayısını boğazından bıçaklayarak öldürdü

29 May 2024 17:18 - Güncelleme : 29 May 2024 17:26

Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Kavak Konutları'nda yaşayan 16 yaşındaki İ.A. ve dayısı arasında dışarı çıkma konusunda tartışma çıktı. Büyüyen kavgada küçük kız bıçağa sarıldı. İ.A, dayısını boğazından bıçakla ağır yaraladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerce, suç aletiyle gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İ.A'nın babasının cezaevinde, annesinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.