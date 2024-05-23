Kız isteme dönüşü korkunç kaza: 6'sı ağır 14 kişi yaralandı

23 May 2024 23:08 - Güncelleme : 23 May 2024 23:09

Okuldaki mezuniyet töreninde balon faciası: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Okuldaki mezuniyet töreninde balon faciası: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Mersin-Antalya D-400 karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Kız istemeden dönenleri Gaziantep'e götürmekte olan minibüs ile tanker çarpıştı.

KAFA KAFAYA FACİA

Kaza, Mersin'in Anamur ilçesinde bağlı Uçarı Mahallesi Yapma Beleni mevkiinde D-400 karayolunda meydana geldi. Antalya Gazipaşa ilçesi yönünden gelen 27 AHO 166 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 21 ADP 811 plakalı tanker çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN 6'SININ DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Anamur ile Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılarından 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle D-400 yolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Olay yerinden araçların çekilmesiyle karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken minibüste bulunanların kız istemeden döndüğü, Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı belirtildi.