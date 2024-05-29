Kız kaçırma meselesi mermiler havada uçuştu: 1'i ağır 2 yaralı

29 May 2024 17:32 - Güncelleme : 29 May 2024 17:35

Ankara’da hayvan tartışması kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var!

Ankara’da hayvan tartışması kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan kız kaçırma husumeti Sivas'a uzandı. Sivas'ta sabah saatlerinde Ş.G. ve G.Z. araçlarıyla Zara istikametine giderken, başka bir araç içerisinde bulunan R.H. ve B.H. isimli şahıslar tarafından ateş açılarak vuruldu.

Olayda Ş.G. boyun ve kafa bölgesinden, G.G. ise omuz bölgesinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.G., Sivas’a sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.