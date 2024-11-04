Kız kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 13:53 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:24
İstanbul'da çocuk parkında kız yüzünden çıkan kavgada gençler tekme ve yumruklarla birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir çocuk parkında kız yüzünden tartışmaya başlayan gençler birbirine girdi.
TEKME VE YURMUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Çıkan kavgada gençler tekme, yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı