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Kızı kaçarak evlenen baba dehşet saçtı! Damadını av tüfeğiyle öldürdü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 15:41 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:00

Amasya'da kızı kaçarak evlenen baba dehşet saçtı. 45 yaşındaki damadını akaryakıt istasyonunda gören baba Şengül av tüfeğiyle damadını vurarak öldürdü. 35 yaşındaki kızı İnci Eser ise olayda yaralandı.

Şengül ailesinin kızı İnci Eser (35), iddiaya göre ailesinin rızası olmadan 1 ay önce kaçarak Halil Eser (45) ile evlendi.

DAMADI VE KIZINA ATEŞ AÇTI

Baba Dursun Şengül (54), bir akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobilde bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeğiyle 2 el ateş etti.

Kızı kaçarak evlenen baba dehşet saçtı! Damadını av tüfeğiyle öldürdü - 1. Resim

YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybetti, İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnci Eser'e sağlıkçılar müdahale etti. Bölgeye gelen damadın yakınları ise fenalık geçirdi.

Kızı kaçarak evlenen baba dehşet saçtı! Damadını av tüfeğiyle öldürdü - 2. Resim

Halil Eser’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan Dursun Şengül ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanıp gözaltına altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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