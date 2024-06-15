Kızını ve torununu katleden adamın ifadesi ortaya çıktı

15 Haziran 2024 11:46 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 11:53

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anne isyan etti

Cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anne isyan etti

Eskişehir’de iki gün önce yaşanan dehşette, Osmaniye’den gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş’ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş’ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Boşanma aşamasındaki eşinin Eskişehir’e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Nuri K., Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Osman Nuri K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KORKUTMAK İÇİN ÇIKARTTIĞIM SİLAHIMI ATEŞLEDİM"

Tutuklanan dedenin mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Olayı anlatan Osman Nuri K., verdiği ifadesinde şunları ifade etti:

“Arabada bulunan kızımın yanına gittim. Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesiyle beni barıştırmasını istedim. Kızım bunu kabul etmedi. Ben de korkutmak için çıkarttığım silahımı ateşledim. O andan sonrasını hatırlamıyorum"