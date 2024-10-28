KKTC'de alkollü mama dehşeti! Skandallar zinciri ortaya çıktı: "Kettle'ın içine alkol dökerek..."

28 Ekim 2024 15:29 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 15:31

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki yenidoğan ünitesinde yaşanan korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Bebeklerin mamasına su yerine saf alkol koyulduğu ve bebeklere iki kez verildiği ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren ihmaller zincirinin detayları...

Mama diye saf alkol verdiler! KKTC’de yenidoğan skandalına karışan 5 hemşire için karar

Mama diye saf alkol verdiler! KKTC’de yenidoğan skandalına karışan 5 hemşire için karar

Yenidoğan çetesinden sonra bir skandal daha! Bebeklerin mamasına su yerine alkol koydular: Bir bebek öldü

Yenidoğan çetesinden sonra bir skandal daha! Bebeklerin mamasına su yerine alkol koydular: Bir bebek öldü

KKTC​'nin başkenti Lefkoşa​'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşanan korkunç olay gündeme oturdu. Türkiye'deki yenidoğan çetesinin ardından ortaya çıkan skandalla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmesiyle ortaya çıkan ihmaller zinciri sağlık skandalını gün yüzüne çıkardı.

İŞTE SKANDALLAR ZİNCİRİ

Kıbrıs basını, alkollü mama skandalı ilişkin detayları yazdı.

Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre, mama skandalı dakika dakika şöyle yaşandı:

25 Ekim 2024 Cuma Saat 21:00

Vardiyasında görev yapan bir hemşire, bir sonraki ekibe su bırakmak için tıbbi alkolü su ısıtıcısına (kettle) dökerek hastaneden ayrılıyor.

26 Ekim 2024 Cumartesi

Saat 00:00

Vardiya değişiyor. 7 bebeğe alkol karışmış ilk mama saat 00:00'da 50 cc olarak veriliyor.

Saat 01:30

01:30 civarında mama verilen 7 bebek karın şişliği, kusma ve öksürük gibi semptomlar göstermeye başlıyor. Bebeklerdeki bu belirtiler bir süre sonra durulsa da, tam olarak neyin tetiklediği henüz bilinmiyor.

Saat 03:00

Sabah saat 3 civarında alkol karışmış mamadan çocuklara bir kez daha veriliyor. Bebeklerde ikinci kez reaksiyonlar başlıyor.

Saat 05:30

Sabahın ilk saatlerinde durumun ciddiyeti fark edilince, iki yenidoğan doktoru hastaneye çağrılıyor. O sırada görevdeki doktor, olayın kapsamının kendisini aştığını belirterek ek doktor çağrılması gerektiğini söylüyor. Gelen doktorlar, bebeklerdeki semptomların nedenini anlamaya çalışıyor.

Saat 07:00

Nöbet değişimine gelen bir hemşire, saat 7’de kettle’da alkol karışmış su bulunduğunu fark ediyor.

Saat 12:30

Alkollü mamaya iki kez maruz kalan bebeklerden biri olan Mihrimah Toymuradov, saat 12:30 sularında hayatını kaybediyor.

Saat 13:00

Cumartesi saat 13:00'te başhekime bilgi veriliyor. Cumartesi öğlen Sağlık Bakanı ve Müsteşarı acil durum hastanesine gidiyor. Ölen bebeğin ailesine haber veriliyor.

27 Ekim 2024 Pazar

Aileler, basından mamalara alkol karıştığını öğreniyor.