Editor
 | Selahattin Demirel

KKTC'de başörtüsü serbestliği iptal edildi! AYM'nin kararı vatandaşı ikiye böldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bakanlar Kurulu'nun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görmelerine imkan tanıyan "Disiplin Tüzüğü", Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. AYM kararı açıklanırken bina önünde destek gösterilerinin yanında protestoların da yapıldığı görüldü.

AA
25.09.2025
25.09.2025
Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) başvurusu üzerine, 'nde bugün yapılan oturumda, Bakanlar Kurulunun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan "Disiplin Tüzüğü"nün 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.

"KARAR MECLİS'TEN GEÇİRİLMELİ"

Anayasa Mahkemesinin kararını, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu. Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulu'nun "kanun gücünde" çıkardığı kararnameye işaret ederek ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilmesinin gerektiği belirtildi.

KKTC'de başörtüsü serbestliği iptal edildi! AYM'nin kararı vatandaşı ikiye böldü

FARKLI GÖRÜŞTEKİ VATANDAŞLAR DA SLOGANLAR ATTI

Mahkemenin kararı açıklanırken binanın önünde gösteri yaparak destekleyen ve karşı çıkan vatandaşlar, karşılıklı sloganlar attı.

NE OLMUŞTU?

KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.

KTOEÖS, karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesine taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.

