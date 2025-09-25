Oğluna oje sürüp Tiktok için dans ettiren anneye tepkiler çığ gibi yayıldı! Akıllara o iğrenç baba geldi

Bir annenin Tiktok paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı. Tiktok üzerinden, 6 yaşında olduğu öğrenilen küçük çocuğu dans ettirerek kayda aldığı görüntüleri paylaşan anne sosyal medyada tepki çekti. Ayrıca annenin küçük çocuğun ellerine oje sürdüğü görüldü. Sosyal medyada anneye tepki içeren yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslendi.

AKILLARA İĞRENÇ BABA GELDİ!

Geçtiğimiz günlerde de, Hatay'da 16 yaşındaki kızını, sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden dans ettirerek para kazanan babaya tepkiler oluşmuştu. Görüntülerin yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruma el atarak kız çocuğunu devlet koruması altına aldığını duyurmuştu. Baba Ö.Ç. ise emniyet tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanmıştı.