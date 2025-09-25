Menü Kapat
22°
 Nalan Güler Güven

Oğluna oje sürüp Tiktok için dans ettiren anneye tepkiler çığ gibi yayıldı! Akıllara o iğrenç baba geldi

O babanın ardından şimdi de anne... Ankara'da bir annenin Tiktok paylaşımı tepki çekti. 6 yaşındaki oğluna oje sürdüğü ve dans ettirdiği görüntüleri yayınlayan anne hakkında sosyal medyada tartışma başladı.

Oğluna oje sürüp Tiktok için dans ettiren anneye tepkiler çığ gibi yayıldı! Akıllara o iğrenç baba geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
16:38
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
17:23

Bir annenin paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı. Tiktok üzerinden, 6 yaşında olduğu öğrenilen küçük çocuğu dans ettirerek kayda aldığı görüntüleri paylaşan anne sosyal medyada tepki çekti. Ayrıca annenin küçük çocuğun ellerine oje sürdüğü görüldü. Sosyal medyada anneye tepki içeren yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar 'na seslendi.

Oğluna oje sürüp Tiktok için dans ettiren anneye tepkiler çığ gibi yayıldı! Akıllara o iğrenç baba geldi

AKILLARA İĞRENÇ BABA GELDİ!

Geçtiğimiz günlerde de, Hatay'da 16 yaşındaki kızını, uygulaması Tiktok üzerinden dans ettirerek para kazanan babaya tepkiler oluşmuştu. Görüntülerin yayılmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruma el atarak kız çocuğunu devlet koruması altına aldığını duyurmuştu. Baba Ö.Ç. ise emniyet tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanmıştı.

Oğluna oje sürüp Tiktok için dans ettiren anneye tepkiler çığ gibi yayıldı! Akıllara o iğrenç baba geldi
Kız çocuğunu Tiktok’ta dans ettirerek para kazanan baba hakkında karar verildi
Hatay'da kızını dans ettirerek TikTok'tan para kazanmaya çalıştı! İğrenç baba gözaltına alındı
