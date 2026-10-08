KKTC'deki gemi faciasında 1 naaşa daha ulaşıldı

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İstanbul
KKTC'nin Girne kenti açıklarında "Filo Jet" adlı yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarında bugün 1 kişinin naaşına ulaşıldığı ifade edildi.
Bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve DNA çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Son gelişmeyle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken, kayıp durumdaki son 1 kişiye ulaşılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.