KKTC'deki gemi faciasında 1 naaşa daha ulaşıldı

KKTC'nin Girne kenti açıklarında "Filo Jet" adlı yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarında bugün 1 kişinin naaşına ulaşıldığı ifade edildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve DNA çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Son gelişmeyle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken, kayıp durumdaki son 1 kişiye ulaşılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.