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KKTC'nin yeni simgesi olacak! Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi hizmete açılıyor

Bu yıl KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST heyecanı 3. gününde de tüm hızıyla sürüyor. Bugün aynı zamanda yavru vatan Kıbrıs'ın yeni simgesi olacak Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Ayrıca TOKİ de külliyesi ile ilgili yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü bir devlet olduğunun simgesi olacak bu proje hayırlı uğurlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 11:19

Yoğun diplomasi trafiğine devam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak.

KKTC'nin yeni simgesi olacak! Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi hizmete açılıyor

Başkent Lefkoşa'daki KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin yer aldığı kompleksin son hali görüntülendi.

KKTC'nin yeni simgesi olacak! Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi hizmete açılıyor

639 BİN METREKARE ALANA İNŞA EDİLDİ

639 bin 475 bin metrekarelik bir alanda 2022'de inşasına başlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın katılımıyla bugün yapılacak.

KKTC'nin yeni simgesi olacak! Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi hizmete açılıyor

Ülkenin en gözde yapılarından biri olması beklenen Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin içerisinde toplantı salonları, konferans salonu, geniş bir kütüphane ve yemek salonu yer alıyor.

KKTC'nin yeni simgesi olacak! Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi hizmete açılıyor

Kompleksin içinde yer alan Millet Bahçesi'nde oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.

MEVCUT BİNA MÜZE OLACAK

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile benzer mimariye sahip olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin 3 Mayıs'taki açılışının ardından, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisinin buraya taşınması bekleniyor.

KKTC'nin yeni simgesi olacak! Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi hizmete açılıyor

KKTC Cumhurbaşkanlığının yeni yerine taşınmasıyla mevcut tarihi binanın, müze haline getirileceği öğrenildi.

Türkiye tarafından KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken Lefkoşa'da dağınık halde faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor.

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TEKNOFEST nedir ne işe yarar?
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ülkemizin millî teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.
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