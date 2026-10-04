Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 00:36

Kocaeli merkezli 9 ilde 31 milyarlık vergi usulsüzlüğü operasyonu: 31 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 9 ili kapsayan operasyonda, sahte belge düzenleyerek haksız vergi iadesi aldıkları ve 31 milyarlık usulsüzlük yaptığı öne sürülen 155 firmaya yönelik soruşturmada 52 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 31'i tutuklandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 00:36

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında "Mizan Operasyonu" gerçekleştirildi. 

HABERİN ÖZETİ

Kocaeli merkezli 9 ilde 31 milyarlık vergi usulsüzlüğü operasyonu: 31 kişi tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli merkezli 9 ilde gerçekleştirilen 'Mizan Operasyonu'nda 155 firmanın sahte belge düzenleyerek 31 milyar 300 milyon liralık vergi usulsüzlüğü yaptığı tespit edildi.
Operasyonda 9 ilde 52 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
8 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin suçları arasında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' bulunuyor.
Şüphelilere ait malvarlığı değerleri hakkında 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, 155 firmanın sahte belge düzenleyerek usulsüzlük yaptığı ve haksız vergi iadesi aldığı tespit edildi. Söz konusu işlemler kapsamında toplam işlem hacminin 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu belirlendi. 

Kocaeli merkezli 9 ilde 31 milyarlık vergi usulsüzlüğü operasyonu: 31 kişi tutuklandı

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 29 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli, , Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 52 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından gözaltına alındı. 

Kocaeli merkezli 9 ilde 31 milyarlık vergi usulsüzlüğü operasyonu: 31 kişi tutuklandı

52 KİŞİDEN 31'İ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Kocaeli merkezli 9 ilde 31 milyarlık vergi usulsüzlüğü operasyonu: 31 kişi tutuklandı

Öte yandan şüphelilere ait malvarlığı değerleri hakkında, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" kapsamında el koyma tedbirinin uygulandığı bildirildi. Soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP Sözcüsü Müslim Sarı 'Herkes öz eleştirisini yapsın' diyerek uyardı: Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#İstanbul
#Kocaeli
#Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı
#Mizan Operasyonu
#Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.