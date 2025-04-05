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 | Merve Yaz

Kocaeli ve Konya'daki döner faciasından sonra şimdi de Şanlıurfa! Mide bulandıran görüntüler

Kocaeli’de 600'den fazla kişi tavuk dönerden zehirlenmiş, ardından Konya'da da çok sayıda kişi hastanelik olmuştu. Skandallara yenisi eklendi. Şanlıurfa'dan gelen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Pişmiş dönerin üzerine takılan çiğ tavuklar görenleri şaşkına çevirdi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 12:29

Kocaeli'nin Körfez ve Konya’nın Sarayönü ilçesinde art arda yaşanan ve yüzlerce kişiyi hastanelik eden tavuk döner skandalları sonrası Şanlıurfa’dan tepki çeken görüntüler geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ve Şanlıurfa’da çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir işletmenin pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eti taktığı görüldü. Kısa sürede gündem olan görüntüler, halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle büyük tepki çekti.

Kullanıcılar, işletmenin derhal kapatılması gerektiğini savunurken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kocaeli ve Konya'daki döner faciasından sonra şimdi de Şanlıurfa! Mide bulandıran görüntüler

KOCAELİ’DE 648 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bayramın 2. ve 3. gününde tavuk döner yiyen yüzlerce kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Zehirlenme belirtileri gösteren 648 kişi çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınırken, Derince'de tedavi gören iki vatandaşın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kocaeli ve Konya'daki döner faciasından sonra şimdi de Şanlıurfa! Mide bulandıran görüntüler

Olay sonrası harekete geçen Körfez Belediyesi zabıta ekipleri, şikayetlerin merkezindeki işletmeyi mühürleyerek kapattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeden alınan numuneler, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda incelendi. Sonuçlar, dönerde mikrobiyolojik açıdan ciddi uygunsuzluklar bulunduğunu ortaya koydu. Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı çıkan numuneler sonrasında işletmeciler E.T. ve K.Y. tutuklandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ NELER?
Mide bulantısı Kusma Sulu ishal (kanlı olabilen) Midede kramp ve şiddetli karın ağrısı Ateş ve titreme Halsizlik İştahsızlık Baş ağrısı Karında şişkinlik ve gaz Bulanık veya çift görme Uzuvlarda hareket kaybı Yutma güçlüğü Ciltte karıncalanma ve kaşıntı
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