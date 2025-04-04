Tavuk dönerle ilgili uzman isimden korkunç uyarı! 'Öldürmeye teşebbüs'

Kocaeli Körfez' de vatandaşlar tavuk döner yüzünden kâbusu yaşadı. 600'den fazla kişi hastanelik oldu, işletmenin kapısına mühür vuruldu. Uzmanlar özellikle ucuz olduğu için tercih edilen tavuk dönerle ilgili korkunç uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Vedat Göral, "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuk döner satılan işletmeden farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri ve zehirleneme şüphesiyle Körfez Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastane ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

648 hastadan 646’sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken 2 hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Özellikle ucuz olduğu için tercih edilen dönerle ilgili uzmanlardan korkutan uyarılar geldi. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde hızla çoğalmasına neden oluyor ve genellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor" dedi ve merdiven altı, ne olduğu bilinmeyen tavuklar kullanılarak hazırlanan tavuk dönerin zararlarına dikkat çekti.

ÖZELLİKLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF KİŞİLER ETKİLENİYOR

Tavuk döner zehirlenmesi, uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bir gıda zehirlenmesi türü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Vedat Göral, "Bu durum, genellikle Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarla ortaya çıkar. Uygun olmayan saklama koşulları ve hijyen eksikliği de tavuk zehirlenmesine yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, çocuk ve yaşlılarda, hamilelerde, kronik hastalığı olanlarda daha sık görülür. Hamile kadınlar tavuk zehirlenmesine karşı daha hassastır, bu durum hem anne hem de bebek için risk oluşturabilir. Bu nedenle, hamilelik sırasında tavuk tüketimine ekstra özen gösterilmelidir." dedi.

TAVUK ETİ ÇOK ÇABUK BOZULUYOR

Tavuk etinin çok çabuk bozulan bir gıda olduğunu ve dolayısıyla tavuk dönerin de kolay gıda zehirlenmesine yol açabilen bir gıda olduğunu söyleyen uzman isim merdiven altı, ne olduğu bilinmeyen tavuklar kullanılan yerlerde tavuk döner yenilmemesi gerektiğinin uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Vedat Göral, "Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde kalmasına neden olur. Uygun olmayan saklama koşullarında da (örneğin 4°C’nin üzerinde) bakteriler hızla çoğalır.

Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının tavuk döner yapımında kullanıldığını aktaran Göral, "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntemdir.

'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Resmen öldürmeye teşebbüs gibidir. İnsan sağlığı ile asla oynanılmamalıdır. Böyle işletmelerin de Belediye ve hıfzıssıhha tarafından iyice ve düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, merdiven altı, ne olduğu bilinmeyen tavuklar kullanılmamalıdır. Ayrıca bilinen ve tanınan/markalaşmış yerde tavuk döner tüketilmelidir." diyor.