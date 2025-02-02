Kocaeli'de eski eşini sokak ortasında bıçaklamıştı! Cani adam tutuklandı

02 Şubat 2025 15:52 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:12

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sokak ortasında dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Bir cani, eski eşini bıçakla ağır yaraladı. Mahalleliden dayak yiyen cani adam, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Boşandığı eski eşi Tuncay H.(37) tarafından saldırıya uğrayan Tuğba H.; karın, bacak ve kol bölgesine aldığı 9 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

MAHALLELİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Çevrede olayı gören mahalleliler, ağaç dalları ile caniyi uzaklaştırmaya çalıştı. Tam o esnada bir sürücü de aracını saldırgan Tuncay H. arkasına kırarak aniden araçtan indi ve ardı ardına yumruklamaya başladı.

GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Tuğba H. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların etkisiz hale getirdiği saldırgan Tuncay hançer ise ekiplerce gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Ağır yaralanan genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay H.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.