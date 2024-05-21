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Kocaeli'de feci kaza! Tırın kabini koptu: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 00:45 - Güncelleme : 21 May 2024 00:45

Kocaeli'de U dönüşü yapmaya çalışan tır ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın kabini koparken, kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

U DÖNÜŞÜ YAPARKEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi’nde meydana geldi. B.K. idaresindeki 34 KY 0541 plakalı BMW marka otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. hakimiyetindeki 55 AKT 081 plakalı tır çarpıştı.

Kocaeli'de feci kaza! Tırın kabini koptu: 1'i ağır 6 kişi yaralandı - 1. Resim

TIRIN KABİNİ KOPTU

Çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücüler B.K. ile H.Ö., otomobildeki A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Tırın kabini koptu: 1'i ağır 6 kişi yaralandı - 2. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kocaeli'de feci kaza! Tırın kabini koptu: 1'i ağır 6 kişi yaralandı - 3. Resim

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan tır sürücüsü H.Ö.’nün sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle kapanan cadde, tır ve otomobilin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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