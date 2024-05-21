Kocaeli'de feci kaza! Tırın kabini koptu: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

21 May 2024 00:45 - Güncelleme : 21 May 2024 00:45

Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

U DÖNÜŞÜ YAPARKEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi’nde meydana geldi. B.K. idaresindeki 34 KY 0541 plakalı BMW marka otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. hakimiyetindeki 55 AKT 081 plakalı tır çarpıştı.

TIRIN KABİNİ KOPTU

Çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücüler B.K. ile H.Ö., otomobildeki A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan tır sürücüsü H.Ö.’nün sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle kapanan cadde, tır ve otomobilin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.