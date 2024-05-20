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Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 22:04 - Güncelleme : 20 May 2024 22:09
Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da akşam saatlerinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada can pazarı yaşandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Korkuteli-Antalya karayolu Bayatbademleri Mahallesi Tahtalıbeli mevkiinde meydana geldi.

Korkuteli istikametinden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan Ali T. kontrolündeki 07 DT 781 plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

Kazada aracın sürücüsü Ali T. ile Safinaz Tosun ve Remzi Burgurlar yaralanırken, Şerife Tekinaykut hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracın içinden çıkarttıkları yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Şerife Tekinaykut'un cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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