Kocaeli'de hareketli saatler! Pompalı tüfekle sokağa çıktı, 4 saatte ikna edildi

07 Haziran 2024 05:57 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 06:07

Malatya'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

Malatya'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

Olay, Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (24) pompalı tüfekle sokağa çıktı. Elinde pompalı tüfekle sokakta şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik tedbirlerini uygulayarak caddeyi de yaya ve araç trafiğine kapattı.

Silahı bırakması için ikna edilmeye çalışılan şahıs, gazetecilere röportaj vermeden silahını bırakmayacağını söyledi.

4 SAATTE İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 4 saat çabanın ardından şahıs müzakereci tarafından ikna edilerek silahını teslim etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.