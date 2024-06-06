Malatya'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

06 Haziran 2024 16:25 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:35

İliç'te toprak altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve toplam rakam 7 oldu

İliç'te toprak altında kalan 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve toplam rakam 7 oldu

Malatya'da askeri aracın da karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza saat 13.30 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. Elazığ istikametinden gelen 44 AAT 027 plakalı Nissan marka cip ile aynı yöne ilerleyen 45 ANC 339 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA YAPIP KARŞI ŞERİDE DALDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, karşı şeride daldı ve askeri personelin kullandığı 44 HB 893 plakalı Toyota marka pikaba çarptı. Feci kazada biri asker olmak üzere 3 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.