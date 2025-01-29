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Kocaeli'de iki grup arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Ocak 2025 23:38 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 23:48
Kocaeli&#039;de iki grup arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çatışma çıktı. Silahlı çatışmanın ortasında kalan engelli bir vatandaş hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kocaeli'de iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada silahlar konuştu. Darıca ilçesine bağlı Nenehatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde iki grup arasında çatışmada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kocaeli'de iki grup arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÇATIŞMA ORTASINDA KALAN ENGELLİ VATANDAŞTAN ACI HABER

Silahlı kavgaya dönüşen olayda her iki grubun karşılıklı ateş açması sonucu G.K. ve S.İ. ile çatışmanın ortasında kalan, caddede tütüncü dükkanı işleten fiziksel engelli Metin Hacıoğlu (40) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hacıoğlu, kurtarılamadı.

Kocaeli'de iki grup arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

KURŞUN EVE İSABET ETTİ

Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken, kurşunlardan birinin çevredeki bir apartmanın camına isabet ettiği belirlendi.

Kocaeli'de iki grup arasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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