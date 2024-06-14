Kocaeli'de korkunç kaza! İşte kazanın şiddetini ortaya koyan görüntü

14 Haziran 2024 07:25 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 07:36

Mahsur kaldığı asansör sonu oldu! Yaptığı hamle yüzünden 30 metre düştü

Mahsur kaldığı asansör sonu oldu! Yaptığı hamle yüzünden 30 metre düştü

Bariyere çarpıp araçtan dışarı savruldular: Üç kişi öldü

Bariyere çarpıp araçtan dışarı savruldular: Üç kişi öldü

Korkunç kaza Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil çapmanın etkisi ile ortadan yamulurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, YOLCU YARALI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yolcu M.Ş.'yi (24) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücü Gül Ç.'nin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ceset araçtan çıkarılırken Gül Ç.'nin naaşı morga kaldırıldı.

KAZA SONRASI ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken, aracın ortadan yamulması kazanın şiddetini ortaya koydu.