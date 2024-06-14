Kocaeli'de korkunç kaza! İşte kazanın şiddetini ortaya koyan görüntü
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Haziran 2024 07:25 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 07:36
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla önce kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarptı. Sürücünün hayatını kaybettiği feci kazada aracın son hali kazanın şiddetini ortaya koydu...
Korkunç kaza Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.
Otomobil çapmanın etkisi ile ortadan yamulurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, YOLCU YARALI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yolcu M.Ş.'yi (24) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücü Gül Ç.'nin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ceset araçtan çıkarılırken Gül Ç.'nin naaşı morga kaldırıldı.
KAZA SONRASI ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken, aracın ortadan yamulması kazanın şiddetini ortaya koydu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı