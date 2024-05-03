Kocaeli'de korkunç olay! 5. kattan düşen 92 yaşındaki kadın öldü

03 May 2024 02:51 - Güncelleme : 03 May 2024 03:08

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak’ta bulunan apartmanın 5. katında edinilen bilgiye göre, 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Kadın zemine çakılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadını hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altıparmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının torunuyla yaşadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.