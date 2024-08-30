Kocaeli'de sahte canlı bomba ihbarı! Otobüsteki yolcular panik yaşadı 

30 Ağustos 2024 19:41 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 19:48

Hemen şifrenizi değiştirin! Yaklaşık 10 milyar şifre bir hacker forumunda deşifre oldu

Hemen şifrenizi değiştirin! Yaklaşık 10 milyar şifre bir hacker forumunda deşifre oldu

Kocaeli'de bugün saat 16.20'de, resmi ve özel toplu taşıma araçlarının ekranlarına "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı gönderildi. Uyarı şehir genelinde büyük bir paniğe neden olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kent Kart firması yetkilileri tarafından kriz masası oluşturuldu.

Yetkililer, tehdidin ciddi olduğunu belirterek, çalışmaların sürdüğünü ve ilerleyen saatlerde konuya ilişkin daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

'HACLENDİĞİMİZİ ÖĞRENİNCE PANİKLEDİK'

Özel halk otobüsü şoförü Ufuk Akyar sistemin haclendiğini öğrendiklerinde paniklediklerini belirtirken, "Dinlenme süremizde durakta oturuyorduk. Bu sırada arkadaşların kent kartlarına bomba ihbarı mesaj gelmiş. Afalladık, panikledik ve araçlarımıza binerek kent kartlarımıza baktık. Daha sonra mobil uygulama üzerinden sistemin hacklendiğine dair mesaj geldi. Bütün şoförler olarak korku içerisindeyiz" dedi.

"İSTER İSTEMEZ ENDİŞE EDİYORUZ"

Vatandaşları mağdur etmek istemediklerini belirten Akyar, "Çalışmaya devam etsek mi etmesek mi bilmiyoruz. Vatandaşları da mağdur etmek istemiyoruz. Kısa sürede bu olayın çözülmesini bekliyoruz. Mesajlara itibar etmeyin diye mesaj geldi sonrasında ister istemez insan endişe ediyor. Can taşıdığımız için korku var. Kısa sürede bu olayın çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.