Kocaeli'nde cinsel istismar skandalı! Küçük kızı patronun villasına götürüp dehşeti yaşattı

24 Ocak 2025 11:45 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:46

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sevgi evinde kalan 14 yaşındaki kız çocuğu sosyal medyada tanıştığı sapık tarafından cinsel istismara uğradı. Çocuğun olayı annesine anlatmasıyla korkunç detaylar gün yüzüne çıktı.

Karamürsel​ ilçesinde meydana gelen olayda, sevgi evinde kalan 14 yaşındaki B.N.M., sosyal medyadan tanıştığı 21 yaşındaki S.A. ile tanıştı. İkili arasında ilerleyen konuşmada S.A., küçük kızı patronunun villasına götürerek cinsel istismarda bulundu. Sabah olduğunda evden kaçan kız, dehşete düşüren olayı annesine anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PATRONUNUN VİLLASINDA CİNSEL İSTİSMAR​

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı" suçundan açılan davanın ilk celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Salonda mağdur avukatı hazır bulundu, tutuksuz sanık S.A. ise duruşmaya katılmadı. Mağdur çocuk ise Kastamonu'dan AGO sistemi ile pedagog eşliğinde duruşmaya katıldı. B.N.M., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, "Şu an 15 yaşındayım. Velayetim babamda ancak şu anda annemin yanında yaşıyorum. Bundan önce sevgi evlerinde kalıyordum. Karamürsel'de sevgi evinde kalırken İnstagram üzerinden sanık S.A. ile tanıştık, flört etmeye başladık. 2-3 hafta boyunca konuştuk, sonra buluşmaya karar verdik. Beni evine çağırdı. Evde kız kardeşleri de vardı. Daha sonra evden anahtar alıp beni villaya götürdü. Sanık bana 17 yaşında olduğunu söylemişti. Ben o zaman 14 yaşındaydım ve yaşımı ona doğru söyledim. Orada bana 2 kez cinsel istismarda bulundu. Ben yapmasını istemedim, ittim. Ne olacağını bilmeden bir şeye kalkıştım, çok pişmanım. Sabah olunca evden ayrıldım ve bir daha onunla buluşmadım. Sanık yurtta kaldığımı ve yurttan kaçtığımı biliyordu. Başımdan geçenleri sadece annem ve üvey babam ile paylaştım. Daha sonra şikayetçi olduk. Sanık yüzünden psikolojim bozuldu. Onun yüzünden dışarı çıkamıyorum, şikayetçiyim" diye konuştu.

SAPIK KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Mahkeme heyeti, sanığın ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi. Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, mağdurun 18 yaşında olduğunu bildiğini, kendi rızasıyla birliktelik yaşadığın söylediği öğrenildi.