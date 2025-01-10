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Cami tuvaletinde cinsel istismar skandalı! Oyunda tanıştığı sapık, küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Detaylar mide bulandırdı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:57
Cami tuvaletinde cinsel istismar skandalı! Oyunda tanıştığı sapık, küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Detaylar mide bulandırdı

 Kocaeli'de 30 yaşındaki adam, oyunda tanıştığı 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası tüyler ürpertti. Çocuğu cami tuvaletinde istismar eden sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli​'nde yaşayan 11 yaşındaki çocuk bilgisayar oyununda 30 yaşındaki E.O. ile tanıştı. Sık sık oyuna birlikte giren 11 yaşındaki çocuk ve 30 yaşındaki adam Gölcük'te buluştu. Küçük çocuğu bir camiye götüren sapık, burada cinsel istismarda bulundu. Korkunç olaydan sonra E.O., küçük çocuğu kimseye söylememesi konusunda defalarca tehdit etti. 

ÇIPLAK FOTOĞRAF VE VİDEO İSTEDİ

E.Ö., B.Ö'den çıplak fotoğraf ve videolar da istedi. Tehditlerden dolayı korkan çocuk, çıplak fotoğraf ve vidoları E.Ö'ye gönderdi. Bir süre sonra çocuklarının hareketlerinden şüphelenen aile, B.Ö'nün durumu kendilerine anlatmasıyla şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde cinsel istismar etti! Detaylar mide bulandırdı - 1. Resim

BAŞKA BİR ÇOCUĞU DAHA İSTİSMAR ETTİ 

Şüpheli, bu süre zarfından yine bilgisayar oyundan tanıştığı başka bir çocuğu da aynı şekilde istismar ettiği şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, olayın yaşanmadığını, mağdur ile bilgisayar ile tanıştığını ve beraber döner yediklerini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.Oyunda tanıştığı çocuğu cami tuvaletinde cinsel istismar etti! Detaylar mide bulandırdı - 2. Resim

KÜÇÜK ÇOCUK HER ŞEYİ ANLATTI 

B.Ö. ise önceki duruşmalarda sanık ile oyunda tanıştıklarını, kendisini tehdit ettiğini, çıplak fotoğraf ve videoları istediğini, kendisinin de korktuğu için bunları yolladığını söyledi. Ayrıca cami tuvaletinde de kendisini istismar ettiğini söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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