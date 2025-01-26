Kocaeli'nde düğün salonunda tartışma kavgaya dönüştü

26 Ocak 2025 02:55 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 02:58

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir düğün eğlencesi kanlı bitti! Düğün salonunda başlayan tartışma sokağa taşarken, silahlar patladı ve iki kişi vurularak hastanelik oldu.

Kocaeli’nin Kartepe​ ilçesinde bir düğün salonunda başlayan tartışma, sokağa taşarak silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı. Gece yarısı 00.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Askeri Sapağı Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda yaşanan tartışma, tarafların dışarı çıkmasıyla büyüdü.

İddiaya göre, B.K. isimli şahıs yanındaki silahla tartıştığı B.D. ve O.Ç.’ye ateş etti. B.D. bacaklarından, O.Ç. ise kasığından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zanlı B.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.