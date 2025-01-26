Kocaeli'nde komşular arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü!

26 Ocak 2025 22:28 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 22:54

Kocaeli'nde komşular arasında sopalı kavga çıktı. Ortalık savaş alanına dönerken, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'nin Gebze​ ilçesinde komşular arasında gürültü yüzünden çıkan odunlu ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralıların arasında bir kız çocuğunun olduğu da öğrenildi. Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'ta meydana geldi.

ODUN VE SOPALAR KULLANILDI

Edinilen bilgiye göre, komşular arasında sokakta motorlu testereyle odun kesilmesi sebebiyle tartışma çıktı. Gürültü yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Odun ve sopaların kullanıldığı kavgada aralarında kadınların ve bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.