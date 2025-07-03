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Kocaeli'ndeki hastanelerin yetersiz olduğu iddialarına yalanlama!

İletişim Başkanlığı yalan haberleri tek tek çürütmeyi sürdürüyor. Bazı basın yayın organları, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kentteki hastanelerin yetersiz olduğuna ilişkin iddialarına yer verildi. DMM'den o iddialara cevap geldi. İşte detaylar....

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Kocaeli'ndeki hastanelerin yetersiz olduğu iddialarına yalanlama!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 12:38

Bazı basın yayın organları, Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, kentteki hastanelerin yetersiz olduğuna ilişkin iddialarına yer verildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden o iddialara yalanlama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde bazı mecralarda, Kocaeli ilindeki sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğuna dair gündeme getirilen iddialar, tamamen asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya ve vatandaşlarımız arasında gereksiz endişe ve güvensizlik oluşturmaya yöneliktir.

'ÇAĞDAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULUYOR'

Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan planlı yatırımlar ve stratejik sağlık politikaları doğrultusunda, Kocaeli ilinde sağlık altyapısı her geçen gün daha da güçlenmekte; toplam 29 hastanede (11 kamu, 17 özel ve 1 üniversite hastanesi) vatandaşlarımıza erişilebilir, nitelikli ve çağdaş sunulmaktadır.

Bu kapsamda;
•⁠ ⁠1280 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, ileri düzey tanı ve tedavi olanakları, yoğun bakım servisleri ve yüksek teknolojik donanımı ile sadece Kocaeli’ye değil, çevre illere de hizmet veren bölgesel bir sağlık üssü konumundadır.

•⁠ ⁠400 yatak kapasiteli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 400 yataklı Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve 300 yataklı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, bölge halkına yüksek hizmet standartlarında sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.

'İTİBAR ETMEYİNİZ'

•⁠ ⁠İl genelinde süren hastane yatırımları kapsamında; Kartepe, Başiskele, Çayırova, Körfez ve Dilovası gibi ilçelerdeki yeni hastane projeleri ile onkoloji merkezi ve diğer branşlara yönelik birimler için proje, ihale ve yapım süreçleri planlandığı şekilde kararlılıkla yürütülmektedir.

•⁠ ⁠Ayrıca, semt poliklinikleri ve ağız ve diş sağlığı merkezleri projeleriyle sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların hizmete erişiminin kolaylaştırılması yönündeki çalışmalar da aralıksız devam etmektedir.

Kocaeli’deki sağlık hizmetlerinde herhangi bir yetersizlik ya da aksaklık söz konusu değildir. Bu itibarla, kamuoyunun yanıltıcı açıklamalara itibar etmemesi; yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."

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ETİKETLER
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#sağlık hizmetleri
#Ömer Faruk Gergerlioğlu
#Gündem
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