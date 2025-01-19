Kocasının sevgilisine benzettiği kadını darbetti! Savunması 'pes' dedirtti

19 Ocak 2025 13:18 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 13:20

Edirne'de bir kadın, eşinin sevgilisine benzettiği başka bir kadını sokak ortasında darbedip kanlar içinde bıraktı. Yanlış kişiyi dövdüğünü anlayan saldırgan kadının savunması pes dedirtti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Naci Görür 'depremle yüzleşmeyen' ili 3 fay için uyardı! İstanbul'u da hatırlattı

Naci Görür 'depremle yüzleşmeyen' ili 3 fay için uyardı! İstanbul'u da hatırlattı

Başıboş köpek dehşeti bu kez can aldı! 12 yaşındaki kız çocuğunu parçaladılar

Başıboş köpek dehşeti bu kez can aldı! 12 yaşındaki kız çocuğunu parçaladılar

Edirne'de yaşanan bir olay dehşete düşürdü. Bir kadın, kocasının sevgilisine benzettiği başka bir kadını sokak ortasında dövdü. Ailesinin yanındayken neye uğradığını şaşıran kadın kanlar içinde kaldı. Yanlış kişiye saldırdığını fark eden kadın ise özrü kabahatinden büyük bir savunmayla olay yerinden kaçtı. Kadının kanlar içindeki vaziyeti ise kameralara yansıdı.

ARABADAN İNDİ, SALDIRIYA UĞRADI

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğuyla marketten alışveriş yaptıktan sonra arabalarını evinin önüne park ettiği esnada, bir kadının saldırısına uğradı. Arabadan indiği anda kadının saldırısına uğrayan Hamiyet Bingül, kanlar içinde kaldı.

"KOCAMIN SEVGİLİSİNE BENZETTİM, KUSURA BAKMAYIN"

Kadının eşi ve çocuğu neye uğradıklarının şokunu yaşarken, şüpheli kadın 'Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın' diyerek, olay yerinden kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bingül, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu.

SALDIRGANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde, kadını eşinin sevgilisine benzettiğini, yanlış kişiyi darbettiğini söyledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.