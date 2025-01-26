Koçhisar Barajı’ndan çıkanlar pes dedirtti: 3 bin 800 metrelik 'hayalet ağ'

26 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 12:10

Çorum’un Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı’nda kaçak av ihbarı sebebiyle ekipler harekete geçti. Çalışmalar sonucu barajdan 3 bin 800 metre uzunluğundan hayalet ağ çıktı.

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Koçhisar Barajı’na kaçak avlanmak için ağ atıldığı ihbarı verildi. İhbarı alan ekipler hemen harekete geçti. Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bot ile araştırma yapmak için baraja açıldı.

'HAYALET AĞ'

Barajdan çıkanlar pes dedirtti. Ekipler yaklaşık 3 bin 800 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde 'hayalet' ağ çıkarttı. Bot ile karaya taşınılan ağa ihma etmek üzere el konuldu.