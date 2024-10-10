Köfteci Yusuf domuz eti skandalı büyüyor! Vatandaşlar kapısına dayandı: Aldıkları yanıtla ikinci şoku yaşadılar

10 Ekim 2024 12:32 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:31

Adı domuz eti skandalına karışan Köfteci Yusuf gündemden düşmüyor. Türkiye'de 200'den fazla şubesi bulunan Köfteci Yusuf'tan alışveriş yapan vatandaşlar ise çıkan haberlerden sonra oldukça tedirgin oldu. Köfteciden hazır köfte ve kıyma alan vatandaşlar ise şubelere akın etti. Ürünleri iade etmek isteyen vatandaşlar yaşadıkları olayla bir kez daha şaşkına döndü.

Türkiye'de 200'den fazla şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un vatandaşlara sattığı ürünlerde domuz eti​ tespit edildiği iddiaları ortalığı karıştırdı. İddialar sosyal medyada gündem olurken, Tarım ve Orman Bakanlığının muayene ve analiz raporu ortaya çıktı. Köfteci Yusuf'un Ankara-Etimesgut'taki bir şubesinde satılan "tüketime hazır pişmiş köfte" ürününde domuz eti tespit edildiği bilgisi yer aldı.

VATANDAŞLAR​ ÜRÜNLERİ İADE ETMEK İSTİYOR

Yaşanan domuz eti skandalından sonra Köfteci Yusuf'tan alışveriş yapan vatandaşlar da hemen şubelerin yolunu tuttu. Köfteciden pişirilmeye hazır köfte ve kıyma alan vatandaşlar ürünleri iade etmek istedi.

VATANDAŞLAR FİRMAYA ULAŞINCA İKİNCİ ŞOKU YAŞADI

Firmaya ulaştığını belirten vatandaş; ürünlerin geriye alınmayacağını öğrenirken, telefonun yüzüne kapatıldığı iddia edildi. Sosyal medyada gündeme oturan olaydan sonra birçok vatandaşın köfteciye akın ettiği öne sürüldü.

KÖFTECİ YUSUF'TAN YENİ AÇIKLAMA

Domuz eti skandalının ardından Köfteci Yusuf'dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15.02.2024' te Ankara Çankayada'ki bir şubemizden saat 11:25-11:40 aralığında pişmiş dönerden 400 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 27.02.2024'te çıkıyor. 29.02.2024'te Ankara Etimesgut'taki bir şubemizden saat 14:40-15:00 aralığında pişmiş köfteden 300 gram numune alınıyor. Analiz sonucu 07.03.2024 tarihinde çıkıyor. Her iki işlemde de ne çiğ üründen ne de pişmiş üründen şahit numune almıyorlar. Çiğ üründen de şahit numune alabilirlerdi. Çünkü gen testi çiğ ürün veya pişmiş ürün fark etmeksizin aynı sonucu verir.

Bize de çiğ üründen şahit numune bırakabilirlerdi. Çünkü biz tek merkezde üretim yapıyoruz. O ürünler tespit yapılan şubelerde üretilmedi. Bir olumsuzluk olsa tüm ürünlerimizde bulaş olurdu ve 280 şubemizde de benzer olumsuzluklarla karşılaşılırdı.

Bu olumsuz analiz sonuçları normal prosedürde tespit yapılan şubeye hızlı şekilde tebliğ edilmeliydi. Biz ilk analizle ilgili sonuçtan 18.03.2024' te haberdar ediliyoruz. Normal Bakanlık işleyişindeki teamüle göre olumsuz bir sonuç tespit edildiğinde sonuç derhal olumsuzluk tespiti yapılan iş yerine bildirilir. Ancak bu teamüle aykırı bir şekilde uzunca bir süre sonra bildirim şubeye değil merkezimize yapılmıştır. Eğer ki bu şekilde direkt olarak bildirim yapılmış olsaydı kamera kayıtlarımız başta olmak üzere tüm süreçlerimiz (karkas alınan etin tedariğinden başlanılarak; üretim aşaması, üretim aşamasından sevkiyat sürecine ve nihai olarak ürünün satışı ve numune alınan ana kadar) kontrol edilirdi ve böylelikle alınan numunenin izlenebilirliği tam olarak sağlanabilirdi. Ancak tarafımıza olumsuz sonuçlar usule aykırı bir şekilde çok geç bildirildiğinden bu izlenebilirliği gerekli ölçüde sağlayamamaktayız. Nitekim bu izlenebilirliğin en şeffaf ve kabul edilebilir aşaması kamera kayıtlarının incelenmesi olacağından numune alınan partinin bahsettiğimiz süreçlerine"

YUSUF AKKAŞ KAÇTI MI?

Öte yandan Köfteci Yusuf'ta numune olarak alınan dana eti döneri ve tüketime hazır pişmiş köftede domuz etine rastlandı. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası firmanın sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor.