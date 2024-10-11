Köfteci Yusuf sinek avlıyor! Müşteri kaybı görüntülendi

11 Ekim 2024 04:32 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 04:36

Türkiye'nin en çok tercih edilen köfte restoranlarından olan Köfteci Yusuf domuz eti skandalı sonrası zor günler yaşıyor. Çok sayıda müşterinin dondurulmuş ürünlerini Köfteci Yusuf'a iade etmek için akın ettiği haberleri gelirken restorandaki masaların boş olduğu ortaya çıktı. Bir şubesinin adeta sinek avladığı anlar görüntülendi.