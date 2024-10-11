Köfteci Yusuf sinek avlıyor! Müşteri kaybı görüntülendi
Türkiye'nin en çok tercih edilen köfte restoranlarından olan Köfteci Yusuf domuz eti skandalı sonrası zor günler yaşıyor. Çok sayıda müşterinin dondurulmuş ürünlerini Köfteci Yusuf'a iade etmek için akın ettiği haberleri gelirken restorandaki masaların boş olduğu ortaya çıktı. Bir şubesinin adeta sinek avladığı anlar görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı tağşiş listesinde yer alan Köfteci Yusuf restoranları artık bomboş. Her zaman doluluğuyla dikkat çeken marka domuz eti skandalı sonrası müşterilerini ciddi bir oranda kaybetti. Avcılar'daki bir şubesinde çekilen görüntülerde hiç müşterinin olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Domuz eti skandalında Köfteci Yusuf mahkeme kararı alarak önce ismini gizlemeye çalışmış ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ismi tağşiş yapan markalar arasında açıklanmıştı. Marka ilk açıklamasında "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır. Numune alma işlemleri esnasında hata yapıldı" ifadelerini kullanmıştı..
KÖFTECİ YUSUF KÖFTESİ VE DÖNERİNDE DOMUZ ETİ ÇIKTI
Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf'ta domuz eti olan ürünleri listeledi. Bakanlığın açıklamasına göre; firmanın köftesinde ve dönerinde domuz eti tespit edildi.