Köfteci Yusuf'a İYİ Parti'den sonra CHP'den de destek geldi!

13 Ekim 2024 15:56 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:58

Domuz eti skandalıyla Tükiye'nin gündemine oturan Köfte Yusuf'a tepki yağmaya devam ediyor. Ancak dün İYİ Parti Milletvekili Hasan Toktaş, Köfteci Yusuf'un bir şubesini ziyaret edip köfte söyledi ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. İYİ Parti'nin ardından bir destek de CHP'den geldi. CHP Uşak Belediye Başkanı Yalım da ürünlerinde domuz eti tespit edildiği açıklanan Köfteci Yusuf’a destek verdi.

Son günlerde sahte gıda ürününe yenileri ekleniyor. Tüketicinin sağlığı ile oynanıyor; dana veya kuzu eti yediğini zannedenler aslında sakatat, kanatlı eti hatta domuz eti​ yiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı​'nın yayımladığı listede; vatandaşa sattığı köfte ve dönerinde domuz eti tespit edilen ve Türkiye'de 200'den fazla şubesi olduğu tespit edilen Köfteci Yusuf'a tepki yağıyor.

Köfteci Yusuf'a bir yandan tepki yağarken bir yandan da destek gelmesi oldukça dikkat çekti. İlk olarak İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Köfteci Yusuf'un bir şubesini ziyaret edip destek çıktı.

"YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ""

İYİ Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel de Köfteci Yusuf'ta yemek yediği anlara ait kareyi paylaştı. Özel, "Yenişehir’imizin değerinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BİR DESTEK DE CHP'DEN

Köfteci Yusuf'a bir destek de Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan geldi. Köfteci Yusuf'un ürünlerinde 'domuz eti' kullandığına yönelik iddiaları net bir dille reddeden Yalım, Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunan restoran zincirinin yakaladığı başarılar nedeniyle kumpasa kurban edilmek istediğini söyledi.

Şirket hakkında ortaya atılan iddiaların temelsiz olduğunu öne süren Yalım, Köfteci Yusuf dükkanının önünde yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"BAŞARILI BİR YERLİ MARKAYI KARALAMAK AMACIYLA YAPILIYOR"

“Adım kadar eminim ki, Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti kullanılmamaktadır. Bu asılsız suçlamalar, başarılı bir yerli markayı karalamak amacıyla yapılmaktadır. Yusuf Akkaş, sıfırdan büyük bir başarıya ulaşmış, 12 binin üzerinde insana istihdam sağlayan bir girişimcidir. Köfteci Yusuf’un ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Yerli ve milli bir marka olan Köfteci Yusuf, helal kesim ürünleri ile hizmet veriyor. McDonald’s ve Burger King gibi yabancı fast food zincirlerine karşı başarı sağlamış bu markamızı destekleyelim"