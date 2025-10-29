Menü Kapat
12°
Kolon akıllara gelmişti! Gebze'de çöken binanın alt katındaki eczane sahibi gerçeği açıkladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan anne, baba ve 3 çocuk aranıyor. Çöken binanın alt katındaki eczanenin sahibi binanın yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kocaeli’nin ilçesinde sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir, eşi Emine ve çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir'i sürüyor.

Kolon akıllara gelmişti! Gebze'de çöken binanın alt katındaki eczane sahibi gerçeği açıkladı

''BİNADA 3 AİLE YAŞIYORDU''

Eczanenin sahibi Uğur Aydın, binayla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Aydın, "Binanın üstü 2 katlı, kimse yoktu. Binanın altında da kimse yoktu. Orta katında Levent arkadaşımız ve ailesi vardı. Üst katta Aysel abla vardı, onlar da köydeymiş. Binada normalde 3 daire var ama her daire dubleks şeklinde. 3 aile yaşıyor, 2 aile şehir dışındaymış galiba. Onlara da ben haber verdim" dedi.

Kolon akıllara gelmişti! Gebze'de çöken binanın alt katındaki eczane sahibi gerçeği açıkladı

"KOLONLARIN HİÇBİRİNDE SIKINTI YOKTU"

10 senedir binada eczane dükkanı işlettiklerini ifade eden Aydın, "Büyük ihtimalle bina, biz gelmeden 2-3 sene önce yapıldı. Binanın içinde herhangi bir çatlaklık yok. Ben kontrol ettim. Görüntüde sanki kolon devrilmiş gibi duruyor ama kolon değil, sadece alüminyumlar bel vermiş. Işık tuttum içine, kolonun herhangi bir yerinde çatlaklık yok. Arka tarafa girdim, herhangi bir çatlaklık yok. Bodruma girdim, oradaki kolonlara baktım çatlaklık yok. Sadece bir perde beton vardı, bodrum katında. Kolonların hiçbirinde sıkıntı yoktu" diye konuştu.

ETİKETLER
#gebze
#inşaat
#enkaz
#kurtarma çalışmaları
#Binayı Çökmesi
#Gündem
