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Kolyesini çalmak isteyen hırsızı ağaç dalıyla döve döve kaçırdı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 10:05 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:31

Adana'da bisikletli hırsız, sohbet ettiği kadının kolyesini çalmaya çalıştı. Kadın, hırsızı ağaç dalıyla döverek uzaklaştırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde yaşanan olayda, bisikletli M.İ, yolda yürüyen Zahide B. ile sohbet etmek istedi. Kadınla bir süre sohbet eden şüpheli, Zahide B.'in kolyesini çalmaya kalkıştı. 

OLAY ANI KAMERADA 

Kadın elindeki ağaç dalı ise hırsızı döve döve uzaklaştırdı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kolyesini çalmak isteyen hırsızı ağaç dalıyla döve döve kaçırdı - 1. Resim

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğinde şüpheli M.İ.'in kaçtığı yeri belirledi. Şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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