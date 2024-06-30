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Komandolardan anlamlı yarışma! 16 Türk Devletini temsil ettiler

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 16:32 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:34

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2233'üncü kuruluş yıldönümüne özel düzenlenen yarışma Diyarbakır ve Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 2233'üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyi, Diyarbakır ve Gaziantep garnizonlarında, "Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu Yarışması" düzenlendi.

Komandolardan anlamlı yarışma! 16 Türk Devletini temsil ettiler - 1. Resim

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye harekât alanındaki faaliyetlerine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiği aktarıldı.

Komandolardan anlamlı yarışma! 16 Türk Devletini temsil ettiler - 2. Resim

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 2233'üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyindeki harekât alanında, Diyarbakır ve Gaziantep garnizonlarında, tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 kilometrelik "Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu Yarışması" düzenlendiği bildirildi.

Komandolardan anlamlı yarışma! 16 Türk Devletini temsil ettiler - 3. Resim



Kaynak: tgrthaber.com
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