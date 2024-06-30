Komandolardan anlamlı yarışma! 16 Türk Devletini temsil ettiler

30 Haziran 2024 16:32 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:34

Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 2233'üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyi, Diyarbakır ve Gaziantep garnizonlarında, "Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu Yarışması" düzenlendi.

Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye harekât alanındaki faaliyetlerine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 2233'üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyindeki harekât alanında, Diyarbakır ve Gaziantep garnizonlarında, tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 kilometrelik "Komando Dayanıklılık Bayrak Koşusu Yarışması" düzenlendiği bildirildi.

Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye harekât alanındaki faaliyetlerine büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor.



Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 2233’üncü yıl dönümünde, Irak'ın kuzeyindeki harekât alanında, Diyarbakır ve Gaziantep… pic.twitter.com/eYDlcg0BFJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2024







