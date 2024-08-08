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Komşu Yunanistan'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 19:51 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 19:53
Komşu Yunanistan&#039;da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı 

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, komşu Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.2 kilometre altında gerçekleşti. 

Yunanistan'ın Halkidiki yarım adasında Parthenonas yakınlarında deprem meydan geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. 

Yerin 12.2 kilometre altındaki deprem çevre şehirlerde de hissedildi. 

EGE'DE DE DEPREM! 

AFAD tarafından yapılan son bildirisi ise, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklandı. Saat 19.16'da meydana gelen deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. 

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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