Komşu Yunanistan'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı 

08 Ağustos 2024 19:51 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 19:53

Yunanistan'ın Halkidiki yarım adasında Parthenonas yakınlarında deprem meydan geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.

Yerin 12.2 kilometre altındaki deprem çevre şehirlerde de hissedildi.

EGE'DE DE DEPREM!

AFAD tarafından yapılan son bildirisi ise, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklandı. Saat 19.16'da meydana gelen deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...