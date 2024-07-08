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Komşularının öldü sandığı 80 yaşındaki kadın, kuaförde saçlarını boyatırken bulundu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 15:26 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 15:43
Komşularının öldü sandığı 80 yaşındaki kadın, kuaförde saçlarını boyatırken bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 yaşındaki S.T.'den haber alamayan komşuları durumu hemen ekiplere bildirdi. Her yerde aranan kadın kuaförde saçını boyatırken bulundu.

Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, 80 yaşındaki S.T.'den haber alamayan komşuları endişeyle durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, her yerde yaşlı kadını aradı. 

Yaşlı kadını arayan komşuları telefon zilini evden duymalarına rağmen saatlerdir telefona cevap alamadıkları için hayatından endişe ettiklerini belirterek eve girilmesini istediler. Bu arada polisler de verilen telefonu arayarak mahalle sakinlerinin verdiği bilgileri teyit etti. Hem telefonun hem kapı zilinin açılmaması üzerine olay yerine çilingir talep edildi.

Komşularının öldü sandığı 80 yaşındaki kadın, kuaförde saçlarını boyatırken bulundu - 1. Resim

KUAFÖRDE BULUNDU

Çilingirin gelmesinin beklendiği esnada araştırmalarına devam eden polis ekipleri, yaşlı kadının kuaförde olduğunu tespit etti. S.T.'nin hayatından endişe eden komşuları rahat bir nefes alırken, mahalle sakinleri polis ekiplerine teşekkür etti. S.T. isimli kadın saçını boyattığı için kuaförden çıkmayıp, hem polis ekiplerine hem de kendisi için endişelenen komşularına teşekkür etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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