Komşusunun 9 yaşındaki kızına tecavüz edip öldürmüştü! Cezaevinden çıktı, arkadaşını katletti

09 Ağustos 2024 10:28 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:45

Adana'da Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel bir ekip, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Murat Arlı'nın cesedini 10 Mart'ta Karataş ilçesinde, deniz kenarında bir çuval içinde battaniyeye sarılı ve çürümüş halde buldu.

Ekipler, cinayete ilişkin yeni bulguları araştırırken Arlı'nın kapalı cep telefonunun IMEI numarasını takip etti. Telefonun 4 ay sonra Kars'tan sinyal vermesi üzerine ekipler harekete geçti.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 5 GÖZLATI

Telefonun Arlı'nın otogarda değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı tespit etti. Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek, Cücü ve oğlu dahil 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İFADESİNDEN HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Ekiplerin emniyete götürdüğü Atilla Cücü, her şeyi itiraf etti. Murat Arlı ile otogarda beraber kaldıklarını belirten Cücü, "Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYNI YÖNTEMLE BU KEZ ARKADAŞINI KATLETTİ

Cezaevine gönderilen Atilla Cücü'nün, 1998 yılında cinayet ve tecavüz suçlarından hapse girdiği ve kısa süre önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Atilla Cücü'nün 1998 yılında komşusunun 9 yaşındaki kızı Tuğçe Omita'yı sigara aldırmak bahanesiyle evine çağırdığı, ardından küçük kıza tecavüz edip onu öldürdüğü, daha sonra da Murat Arlı'da olduğu gibi cesedi battaniyeye sararak drenaj kanalına attığı belirlendi.

Atilla Cücü'nün cezaevinden çıkıp tekrar aynı şekilde cinayet işlediğini televizyonda izlediği bir haberde gördüğünü söyleyen Tuğçe Omita'nın acılı annesi Döne Omita, olaya isyan etti.

KÜÇÜK KIZIN ANNESİ İSYAN ETTİ

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Omita, "Meğer ölmemiş de tahliye olmuş. Ve yine cinayet işlemiş. Katillerle beraber yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bu adam benim kızımı öldürüp kanalizasyona atmıştı. Onu televizyonda görünce kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim. Yaşadığım acıyı tarif edemiyorum" diye konuştu.

"ACILAR İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Diğer kızının da kanser hastası ve yatalak olduğunu aktaran Omita, "Kızımın beyninde tümör var. Eşim de hasta ben de hastayım. Acılar içinde yaşıyoruz. Şimdi ise kızımın katilini tekrar görmek bizi paramparça etti. En azından kızımı yaşatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.