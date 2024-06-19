Konteynere giren yılan paniğe neden oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 13:19 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:22
Hatay’da konteynere giren yılan, paniğe neden oldu. Vatandaşların durumu itfaiye ekipleri bildirmesi üzerine yılan yakalandı ve doğal ortamına bırakıldı.
Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar yerleşim yerlerine inmeye başladı. Hatay’da da yılanlar insanların yaşam alanlarında sıklıkla görülmeye başlandı.
ERKİPLER ÖZEL APARATLA YAKALADI
İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi’nde kurulan semt pazarındaki konteynere giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gide İskenderun itfaiye ekibi, özel aparatla yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı