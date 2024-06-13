Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 5 yaralı

13 Haziran 2024 04:20 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 04:41

Husumetli iki şahıs arasında silahlı kavga: 1 ölü

Husumetli iki şahıs arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kırklareli'de korkutan yangın: Binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü

Kırklareli'de korkutan yangın: Binalar alevlere teslim oldu, mahalleli sokağa döküldü

Kaza saat 00.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Abdulvahap A. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki çiçek saksılarına, ardından aydınlatma direğine çarpıp savruldu.

Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcular Sena E. (41), Emani E. (35), Abdulgani H. (23) ve Neda E. (17) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.