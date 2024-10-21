Kontrolden çıkıp 4 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü

21 Ekim 2024 01:17 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 01:18

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen bir otomobilin 4 araca çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Ortalık savaş alanına dönerken, toplamda 14 kişinin bulunduğu araçlarda şans eseri 2 kişi yaralandı.

Bir ay içerisinde aynı okula iki kez araç daldı: Kameraya yansıdı

Bir ay içerisinde aynı okula iki kez araç daldı: Kameraya yansıdı

Afyonkarahisar​'ın, Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T idaresindeki bir otomobil​, alt geçidin çıkış noktasında direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonrası orta refüje girip ardından karşı şeride geçerek H.U. yönetimindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar ardından başka otomobil ile A.T.'nin kullandığı otomobile çarptı. Daha sonra aynı istikametten gelen A.O. idaresindeki otomobile çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. ve S.M.T. yaralı​ olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.