Konya depremi sonrası bilinmeyen faya dikkat çekti! Tehlike birçok ili kapsıyor, Naci Görür uyardı

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den kritik bir uyarı geldi. Görür, sadece Konya'nın değil, Eskişehir Fay Zonu ve Tuz Gölü çevresinin de ciddi tehlike altında olduğunu vurguladı. İşte son depremler sonrası Naci Görür'ün uyarıları...

Konya’nın Kulu ilçesi bugün 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Saat 14.44’te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çekici ve endişe veren bir açıklama geldi.

Uzmanlar, uzun süredir sessizliğini koruyan Eskişehir Fay Zonu'nun geçmişte yıkıcı depremler üretebileceğine dair işaretler verdiğini belirtiyor. Prof. Dr. Görür’ün açıklamaları, özellikle İç Anadolu’nun nispeten daha az bilinen ama son derece tehlikeli fay hatlarından biri olan Eskişehir Fayı için alarm niteliğinde.

"ESKİŞEHİR DAHİL BÖLGEYİ ETKİLER"

Görür'ün paylaşımında analizi şu şekilde yer aldı:

Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay. Sevgiyle"

https://x.com/nacigorur/status/1900558517276135577