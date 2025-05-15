Konya depremi sonrası Prof. Dr. Sözbilir '7 büyüklüğünde diyerek' uyardı: Tuz Gölü fayı hakkındaki iddialar çürüdü!

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sözbilir, depremin odak mekanizma çözümünün, kuzeybatı-güneydoğu (KB-GD) uzanımlı ve eğim atımlı bir fayın kırılması sonucu gerçekleştiğini söyledi. Sözbilir, “Bu da birçok ünlü bilim insanının Tuz Gölü fay tipinin doğrultu atımlı fay olduğu iddiasını da çürütmektedir” dedi…

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Konya Kulu'daki depremin sismik kaynağının, dış merkez lokasyonu ve odak mekanizma çözümü baz alındığında, Tuz Gölü fay zonunun en kuzeybatıdaki segmenti olduğunu belirtti.

Tuz Gölü Fay zonunun özellikleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Sözbilir, bu zonun Orta Anadolu'nun en önemli sismik kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Fayın, Konya-Kulu'dan başlayıp Aksaray üzerinden Niğde-Kemerhisar'a kadar yaklaşık 200 kilometre boyunca uzandığını aktardı.

“İDDİALARI ÇÜRÜTÜYOR”

Prof. Dr. Sözbilir, Konya'daki 5,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi:

Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin odak mekanizma çözümü, KB-GD uzanımlı eğim atımlı bir fayın kırıldığını göstermektedir. Bu da birçok ünlü bilim insanının Tuz Gölü fay tipinin doğrultu atımlı fay olduğu iddiasını da çürütmektedir." ifadelerini kullandı.

“7’YE VARAN YIKICI DEPREMLERE KAYNAKLIK ETTİ”

Tuz Gölü Fay zonunun özellikleri hakkında bilgiler paylaşan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü fay zonu Orta Anadolu'daki en önemli sismik kaynaklardan birisidir. Konya-Kulu ilçesinden başlayıp Aksaray'dan geçer ve Hasan Dağı'nı kesecek şekilde Niğde-Kemerhisar ilçesine kadar uzanır. Toplam uzunluğu 200 kilometredir. Fay düşük kayma hızına sahip olmakla birlikte uzun zamandan beri yıkıcı deprem üretmediği bilinmektedir. Tarihsel dönemlerde büyüklüğü 7'ye varan yıkıcı depremlere kaynaklık ettiği kabul edilmektedir. Aktif volkan niteliğindeki Hasan Dağı volkanı Tuz Gölü fay zonunun güneybatı segmentleri üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle sistemin sürekli izlenmesinde yarar vardır."