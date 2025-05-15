Konya depreminin ardından dikkat çeken açıklama! 'Şehir efsanesi çöktü'

Ülkemizde deprem riskinin en az olduğu şehirlerden biri olan Konya, bugün 5.2 ile sallandı. Başta Ankara olmak üzere birçok ilde hissedilerek paniğe neden olan deprem sonrası uzman isimlerden çarpıcı açıklamalar geldi. İşte detaylar...

AFAD'tan alınan verilere göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 18.73 kilometre olarak kaydedildi. Yaşanan korkutan depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da açıklama geldi.

sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakaknı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Konya Valisi İbrahim Akın ise, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Şu ana kadar olumsuz bir şey yok. Saha çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ekiplerin saha çalışması yaptığını, kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını belirtti. AFAD ve belediye ekiplerinin sahada gözlem yaptığını kaydeden Altay, yıkıntı haberi gelmediğini ifade etti.

HANGİ FAY ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ?

Ülkemizde deprem riskinin en az olduğu şehirlerden biri olan Konya yaşanan deprem sonrası uzman isimlerden açıklamalar geldi.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Tuzgölü Fay Zonu’nda meydana gelmiş olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi. Sevgiyle."

'BİRAZ DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLUŞTURABİLECEK FAY ZONLARI VAR'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı canlı yayında Konya'daki depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy, "Bu depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu. 5.2 şiddetli bir deprem ama yıkıcı etkide değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fay zonları burada mevcut. Konya tamamen deprem arınmış bir bölge değil." dedi.